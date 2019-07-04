薑荷花「高雄2號─胭脂」。（游昇俯攝）

花卉市場常見切花如玫瑰、百合、康乃馨、鬱金香等，多為偏好冷涼氣候花卉，但原產於泰國、有「熱帶鬱金香」之稱的薑荷花，則不畏高溫，且花期長達5個月，極具市場潛力。農委會高雄區改良場首度育成適合盆花應用的本土薑荷花新品種「高雄1號─粉鑽」及「高雄2號─胭脂」，已授權業者，預估明年將能量產上市。

薑荷花是薑黃屬球根花卉，因其是熱帶花卉，且苞片堆疊遠看恰似鬱金香，故有熱帶鬱金香之美稱。台灣約在民國78年引進國內，目前北至宜蘭、南至屏東皆有零星栽培，以嘉義、台南種植最多，年產值約600萬元。

高雄農改場場長戴順發表示，目前市場上薑荷花以切花為主，約每年2至3月種植，6至10月開花即可收成，但目前清邁粉色的老品種單調，市場應用有限，故高雄場從97年展開育種計畫，育成植株較矮、適合盆花應用的新品種高雄1號及高雄2號。

高雄1號株高約50公分，上位苞片呈粉紅色、下位苞片綠色，取名粉鑽；高雄2號株高35公分，上位苞片紫紅色、下位苞片黃綠色，故取名胭脂。戴順發說，相較於切花觀賞期約10天，盆花花苞一次綻放2周時間，不同花苞會在6至10月開花期間陸續綻放，觀賞期長達5個月，可望推向居家生活應用，開拓市場多樣性。

戴順發指出，切花拍賣價格每朵約5至10元，育成新品種盆花預估可賣到100至150元，去年已以非專屬授權花卉業者，預估明年可正式量產，初期將以主打國內市場為主，期望增加國內薑荷花產值20％。

(中時 )