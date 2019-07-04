每年7、8月正值屏東原鄉部落豐年祭，期程由北至南，7月以屏北原鄉為主，8月則在屏中、屏南地區，華麗的祭典儀式也掀起一股部落輕旅遊風潮，但屏東縣政府原民處提醒遊客，進入部落切勿隨便走入家屋，參與收穫祭儀，應尊重部落文化慣習，才能賓主盡歡。

屏東縣擁有全台最多的山地原住民鄉，其中排灣族、魯凱族2大原住民族，是台灣原住民族中仍有貴族、平民階級制度，因此保存完整且華麗的工藝文化。

屏縣府原民處長伍麗華表示，屏東排灣與魯凱族人都自稱kacalisiyan，族語意思指住在斜坡上的人；斜坡上的人熱情、好客，每年7、8月都會在部落辦理收穫祭，屆時全台各地族人都會返鄉參與，其實就是平地人的過年。

她以魯凱族收穫祭為例，其中一項vacapi只有男性才能參與祭祀，儀式中透過烤小米餅來預估未來一年吉凶，若小米餅香熱而完美無缺，象徵部落來年平安；沒有烤熟者，象徵有風水災；過熟焦黑者，象徵有旱災；若是有蟲混入其中，則象徵將有疾病來臨。

伍麗華說，原民收穫祭除慶祝豐收、謝天、緬懷祖先、分享食物、舉行傳統競技外，很多部落也會利用暑假，讓在外求學的孩子們，透過數日的文化營隊方式，來學習自己的語言與文化。但她也提醒，祭典儀式中不可隨意穿越會場拍照攝影，或未著原民服飾加入圍舞行列，都是部落禁忌。

(中時 )