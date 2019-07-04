想減肥可別猛吃水果，許多人以為吃水果比較不容易胖，其實大錯特錯！專家表示，有些水果的熱量其實不比米飯低，甚至有的比肉類還高，吃多了更容易胖。

一般認為減肥應少吃肉及碳水化合物，多吃蔬菜水果，根據《搜狐網》報導，每100克雞胸肉熱量為133大卡、每100克肥牛的熱量是125大卡、每100克豬里脊熱量為155大卡，下列兩種水果，熱量竟然比肉類還高，減肥時最好少吃。

1. 榴槤

每100克熱量在150到180大卡之間，脂肪含量在3到5克左右，熱量比豬里脊肉都還要高很多，曾有糖尿病患者一連吃了四顆榴槤後，誘發糖尿病併發症不治死亡。

2. 紅棗

深受女性喜愛的鮮紅棗，每100克熱量為125大卡，乾紅棗熱量更高，每百克276大卡，幾乎是雞胸肉的兩倍以上！雖然紅棗富含維生素C，還是要適量攝取。

另外，包括香蕉、鳳梨、山楂，每100克的熱量都在100大卡左右，熱量及含糖量都比較高，建議減肥期間不宜多吃，更不能取代正餐，否則減肥不成，恐越吃越胖。

(中時電子報)