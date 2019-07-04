購買二手車要小心！游姓二手車商到中古車拍賣平台購得里程數24萬多里的自小客車，動手腳將里程數降為7公里多後，陳列在展售場販賣，郭姓男子不疑有他以59萬元購入，事後，發現遭騙報案。台中地檢發現游男也曾因相同賣車手法遭起訴，惡性不輕，以詐欺罪起訴，並請求法官從重量刑。

起訴書指出，43歲游男在新北市汐止區經營二手車展售場，他在2019年1月間在1家專業中古車拍賣平台，買到1輛里程數為24萬2500多公里的中古自小客車，竟調降里程數，竄改為7萬8000多公里後，擺設於展售場販售。

江男隔月前往賞車，就看上這輛車，但因空調問題而作罷。游男在2天後將車開到豐原區，讓江男確認車況，江男同意以新台幣59萬元購買，以太太名義簽定買賣合約書，並交付價金，於當天辦理過戶。

事後，江男經朋友告知發現，所購車輛在二手車平台的資料，里程數已有24萬多公里，察覺被騙報警。游男雖承認購入後調整里程數，但辯稱，他已主動告知買方里程數不保證，且合約上有明載現況交車。

檢察官認為，二手車行若自行竄改里程數，對消費者嚴重交易資訊不對等，過去的實務案例很多因無法證明車行自行竄改里程數，而獲判無罪。可見，連檢警公權力介入調查，都未必輕易查知車行自行竄改里程數，何況是一般消費者，只能以里程數值等汽車內外觀實況來判斷。

檢方認定，縱使買賣契約已明載「甲方已明白各知以方里程數表之數據不保證現況交車，乙方不得於交車後提出異議」等字樣，但是游男自行調整里程數主觀上就是要隱瞞二手車況重要資訊，以較高價格出售詐欺之意明顯，不能以告知里程數不保證及簽約等阻卻詐欺犯意。

檢方並發現，游男在2018年間也曾以相同賣車手法遭起訴，惡性不輕，而向法官請求從重量刑。

(中時 )