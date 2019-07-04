高雄市長韓國瑜推「高雄觀光日」活動，號召全台韓粉到高雄觀光旅遊促進消費。不料，傳出將有「割草」行動如影隨形嗆聲，韓國瑜今（4）日呼籲，市民冷靜下來，這時候過多政治鬥來鬥去，對高雄一點幫助也沒有，希望高雄好朋友把心胸打開，熱情歡迎所有來的好朋友。

韓國瑜7月6日將快閃高雄景點，他今說，請海內外好朋友來觀光旅遊、消費，讓觀光發展更好，自己會在高雄設幾個點，與大家照照相、握握手，現在還在規畫，目前保密細節。

不過，有媒體詢問韓，有關「割草行動」醞釀去這些點，會不會擔心與韓粉有衝突？韓直說，呼籲高雄市民冷靜下來，外來客都來觀光旅遊，絕對是好事情，這時候來唱衰，真的沒有意思，現在高雄知名度節節高漲，全世界華人都在看著高雄，包括東南亞國家新加坡、馬來西亞國家都來，應該抱持歡迎遠方好朋友的心，把心胸打開，熱情歡迎所有觀光客對高雄留下美好的印象。

昨韓在政見發表會上提出「客廳即工廠」，卻挨倒退50年前。韓國瑜解釋，「我想這是完全誤會我的意思」，自己非常懷念3.40年以前，整個台灣上下一條心，拚經濟的歲月及年代，那時代做人造花、聖誕燈都有。

對他而言，這麼多年來，台灣經濟發展中非常重視產業經濟，時常把拚經濟認為是拚高科技，但別忘了庶民經濟，台灣勞動力裡面有550萬跟庶民經濟有關，包括物流、餐飲、批發、零售小個體商等，他要說的是，一個政府應照顧到高科技產業以及庶民經濟。

(中時 )