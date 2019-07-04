大城鄉一週內通報3場土雞場禽流感疫情，最新再確診1土雞場感染H5N2亞型高病原性禽流感，4日進行撲殺清場消毒工作，共計撲殺1萬5189隻。（吳敏菁翻攝）

大城鄉一週內通報3場土雞場禽流感疫情，最新再確診1土雞場感染H5N2亞型高病原性禽流感，4日進行撲殺清場消毒工作，共計撲殺1萬5189隻。（吳敏菁翻攝）

防疫人員於今日進行全場撲殺清場及消毒工作。（吳敏菁翻攝）

難道是病毒剎不住了，近日彰化縣大城鄉一週內通報3場土雞場禽流感疫情，最新再確診1土雞場感染H5N2亞型高病原性禽流感，4日進行撲殺清場消毒工作，共計撲殺1萬5189隻。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，7月1日接獲大城鄉一土雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採集病雞送家畜衛生試驗所，4日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日進行全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬5189隻土雞。

禽流感爆不停，先是芳苑鄉土雞場，撲殺2萬7960隻，緊接著大城鄉土雞場連3爆，6月28日撲殺2萬6960隻、6月29日再撲殺令一場1萬7686隻，今天再撲殺1萬5189隻

，累計8萬7795隻土雞遇浩劫。

為加強疫情控制，彰化縣動物防疫所近日將針對本縣竹塘鄉、二林鎮、大城鄉、芳苑鄉四個禽流感疫情高風險區域之所有養禽戶發放消毒藥品，以供養禽戶加強消毒工作；7月10日將於禽流感發生之四鄉鎮同步進行消毒工作。

彰化縣動物防疫所另已發函通知本縣竹塘鄉、二林鎮、大城鄉、芳苑鄉之養禽戶，於指定時間及地點，攜帶填寫完成之家禽防疫調查表前往領取消毒藥品。

消毒藥品發放日期及場次如下所示：

1. 竹塘鄉 日期：7／8（一）上午9-12點，地點：慈航宮前廣場（彰化縣竹塘鄉光明路249-1號）

2. 二林鎮 日期：7／8（一）下午2-5點，地點：二林鎮農會挖仔辦事處（彰化縣二林鎮華崙里二溪路7段410號）

3. 大城鄉 日期：7／9（二）上午9-12點，地點：鎮世宮前廣場（彰化縣大城鄉西港村中央路3巷8號）

4. 芳苑鄉 日期：7／9（二）下午2-5點，地點：福海宮前廣場（彰化縣芳苑鄉芳漢路王功段2號）

(中時 )