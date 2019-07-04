不少人有失眠的問題，想透過各種方式來解決，穿戴裝置就是其中之一。但真的有用嗎？

現下許多穿戴裝置如手環、手機APP能記錄心率、深層睡眠時間、睡眠周期等，宣稱能幫有睡眠問題的人改善睡眠品質。但已經有許多睡眠專家提出警告，這些APP和穿戴裝置所提供的資料並不準確，甚至可能加重失眠症狀。

把手機放在床邊本來就是睡眠專家眼中的大忌，而對某些人來說，無法達到睡眠目標、穿戴裝置顯示的數值不如預期而造成的焦慮感，反而讓失眠更嚴重。有科學家稱這樣的症狀為「睡眠矯枉過正」（orthosomnia）。

研究員之一，美國猶他大學行為睡眠治療計劃主持人巴隆（Kelly Baron）也有使用穿戴裝置，但她注意到越來越多人抱怨裝置的數值不準確，深層睡眠的計算每個人都不同。「人們太過把注意力放在數值上，害怕深層睡眠不夠、是不是身體出問題了？」巴隆說。這個研究發表在《睡眠醫學（ Sleep Medicine）》期刊中。

北達科達睡眠中心藥物主任、美國睡眠醫學會科技委員會主席寇斯拉醫師（Dr. Seema Khosla）也指出，他已經被市場上的各種穿戴裝置淹沒，「我很感謝這些科技產品的用意，但不準確的數值會讓使用者掉入陷阱。」

在某一個案例中，研究者發現失眠的人為了想讓裝置顯示好的數值，而在床上躺久一點，失眠的情形卻更嚴重；同時也發現，即使告知他們數值是錯誤的，這些人也很難被說服不使用。

面對指控，廠商跳出來捍衛自身。知名穿戴裝置品牌「Fitbit」的研究主持人海納漢（Conor Heneghan）表示，非常少人因為穿戴裝置而出現焦慮。他指出，裝置會根據他們睡眠實驗室大數據演算出來的數據提供可靠的估計值，同時能依據心率來分辨睡眠周期。

事實上，因為這些穿戴裝置並非高風險的設備，廠商也僅宣稱能促進睡眠品質、非治療或診斷目的，因此美國食品藥物管理局並未列管，但產業界已經出現準確度標準化的聲浪。

既然監測睡眠的穿戴裝置可能讓有睡眠問題的人情況惡化，那麼穿戴裝置還有用嗎？振興醫院精神醫學部身心治療科主任毛衛中指出，穿戴裝置技術、訊號感應和傳輸技術還在發展中，數值精準度不比睡眠中心儀器，但它的優點是方便和居家檢測，尤其是容易認床的人，在睡眠中心反而會睡不太好，「睡眠中心的床、枕頭、接儀器的線路和家中不同，可能會干擾睡眠，雖說睡眠中心的儀器數值較精準，但有時候仍有可能因個人習慣而無法真正了解睡眠問題。」

毛衛中也表示，有些睡眠中心提供的睡眠穿戴裝置，可詢問是否能借回家使用。

高雄醫學大學心理學系助理教授蔡宇哲也指出，穿戴裝置還是有用，但心態上必須調整，太過於在意反而有害，因為很多失眠者的問題就是出在太在意，但越在意越睡不著，造成惡性循環。

也由於精準度的問題，這些產品其實僅能當作參考，「這些宣稱可以紀錄睡眠的手機APP或是裝置，精準度還不夠，距離臨床研究上的評測還有誤差，尤其睡不好的人誤差會越大。」蔡宇哲說。更何況，數值的誤差也可能虛報（數值太好，但其實並不然），為了精準度不夠的儀器害自己的心情上下起伏，得不償失。

他也認為，睡眠紀錄最好是搭配紀錄當天的生活情況，比方說睡得特別好或不好的那晚，當天是否有喝咖啡、茶、酒，喝多少？何時喝？是否有發生特殊事件？白天是否有小睡......等，透過與白天情況對照來找出哪些原因會讓自己睡得好或不好。

睡眠紀錄要搭配紀錄當天的生活情況，例如飲食，從中了解問題。(圖片來源：pixabay)

此外，監測數值好壞並不代表身體好壞，蔡宇哲提醒，穿戴裝置的用途是自己跟自己比，並非診斷，「例如上週平均都睡7小時，但這週看來只睡了6小時，顯然有哪裡不太對，從這裡就去觀察思索，這週的情況有哪裡比較特別。」

因此數值不好也不用太緊張，「如果持續一個禮拜以上都睡不好再找專家諮詢即可，期間有些微的變動就不需要太過在意，」蔡宇哲說；毛衛中也提醒，很多睡眠問題是靠儀器無法看到問題全貌，如有睡眠問題應先至睡眠專科求診。

(中時電子報)