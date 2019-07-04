動保人員調閱海巡單位監視器追查，發現70多歲老農將家犬綁在機車後方，來回拖行致死。（王文吉翻攝）

台中市大安區1隻米克斯犬日前遭騎士以繩索綁在機車後拖行致死，經台中市動物保護防疫處與警方調閱監視器追查，找到70多歲老農涉嫌虐狗致死，依違反動物保護法函送法辦。老農向動保人員表示，他是狗狗的主人，因狗狗會破壞農作物，多次管教都沒有改善，才騎車將牠棄養。已依違反動物保護法函送法辦。

台中市動保處今年4月17日接獲民眾通報，大安區有狗陳屍南埔里南庄海堤路邊 ，傷口明顯是遭狠心拖行致死。動保人員到場發現，狗屍頭部、腹部、四肢都有大片傷痕，傷口深可見骨，附近路面更留下長達1.1公里的血痕。

台中市動物保護防疫處將狗屍送中興大學解剖，確認並非自然老化或因病死亡，也沒有骨折、內傷、內出血等情形，但皮膚有大面積損傷，造成嚴重代謝異常，研判是遭拖行致死。

動保人員向海巡單位調閱沿途監視器，查出4月11日清晨6時許有1名男子騎機車來回拖行狗的畫面，但因畫面車牌號碼模糊無法辨識，經警方擴大調閱路口監視器，比對出車牌號碼，查出70多歲老農涉案。

老農向動保人員表示，他是狗的主人，因為這隻狗不聽話，經常破壞他的農作物，才將牠用繩子繫在機車後，帶到河堤丟掉。 台中市動保處表示，行為人涉嫌虐待動物致死，行為屬實，依動保法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

(中時 )