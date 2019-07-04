川普決定建造的美墨邊界圍牆又遇重大挫折，美國上訴法院奧克蘭地方法院的原判，凍結五角大廈與墨西哥建立邊界牆的資金，這使人懷疑川普總統在2020年大選之前，是否還有能力兌現這項他最在意的競選承諾。

軍事時報(Military Times)報導，川普在競選總統期間，多次誓言要建造邊界牆，然而國會並不同意，由於美國眾議院目前是民主黨多數，他們在討論美墨邊界與犯罪問題後，只同意撥出14億美元，用於補強德州里奧格蘭德河谷(Rio Grande Valley)的邊界障礙，這是非法過境最繁忙的走廊，然而川普對此非常不滿意，因為他希望至少有57億美元。

罵歸罵，川普勉強接受這筆錢，至於不足的部分則繼續在政府資金中尋找，最終從國防部的軍事建設基金中挪出36億美元、反毒品活動基金中挪出25億美元，又從財政部資產沒收基金的6億美元，使得蓋牆資金達到81億美元。只提供最少的預算(14億美元)，今年2月，聯邦政府也因這個爭議而關閉了35天。然後川普宣布全國緊急狀態，透過這項權力，從五角大廈轉移了67億美元，等於得到81億美元可以建造隔離牆。

然而到了5月，美國奧克蘭地區法官海伍德‧吉連(Haywood Gilliam Jr.)凍結了五角大廈提供的兩份邊界牆預算，使得新墨西哥州74公里，與亞利桑那州尤馬市8公里的邊界牆無法興建。週三，美國舊金山第九巡迴上訴法院，由三名法官組成的合議庭，同意這項裁決。由於凍結的資金高達25億美元，因此這絕對是川普邊界牆計劃的重大挫敗。

吉連法官認為，總統不能想幹什麼就幹什麼，他轉移國防部資金時，明顯無視國會的意願，雖然這項判決僅適用在新墨西哥與尤馬的邊界牆計畫，但吉連認為，這已創下判決先例，之後其他的審判就更有機會勝訴。

川普立即表示要繼續上訴，於是雙方在6月20日，舊金山舉行了高等法院審理此案，在此階段由3位法官合議，分號是歐巴馬任命的米歇爾福瑞德蘭(Michelle Friedland )和小布希任命N藍迪史密斯(N. Randy Smith)和理察克里夫頓(Richard Clifton)，結果這3名法官同意原來的判決。

司法部律師辯稱，凍結五角大廈的資金，顯示出法官對聯邦撥款程序的根本誤解，地方法院對預算編制過程的侵犯，違背了三權分立的憲法精神。

目前代理國防部長艾斯博(Mark Esper )尚未批准轉川普挪用的資金到邊界牆。迄今為止，只有財政部6億美元資金，在法律戰中倖存下來。

(中時電子報)