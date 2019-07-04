第30屆香港書展將於7月17日至23日在香港會議展覽中心舉行。由香港貿易發展局主辦的書展今年踏入第三十屆，繼續成為大中華地區備受關注的文化盛事，過去數年每年皆吸引約百萬書迷入場。今屆書展陣容鼎盛，吸引全球39個國家及地區，超過680家參展商參展。除了提供書籍，現場亦設有逾310場老少咸宜的文化活動，包括作家講座，適合大人、小朋友一同前往參與。

香港貿發局副總裁周啟良4日，於台北主持香港書展巡迴路演，向台灣的傳媒及文化界介紹介紹今年香港書展的活動詳情。周啟良表示，台灣出版業界的鼎力支持一直是香港書展成功舉辦的一環，每年都吸引到不少台灣書商和讀者來港參與。希望香港書展能推動香港閱讀風氣的同時，更可以成為台灣出版界的推廣平台，讓兩地出版事業可有更多交流」。

香港書展自2016年起設立年度主題，鼓勵讀者閱讀更多不同類型與風格的作品。今年文化活動顧問團選取「科幻及推理文學」作為年度主題，並以「從香港閱讀世界-疑真疑幻、幻夢成真」點題。

書展期間亦設有「年度主題講座」系列，多位年度作家將現身開講，與讀者分享創作路上的點點滴滴。香港科幻會前會長李偉才將帶來「嘆為觀止-科幻小說的無窮魅力」講座。

(中時 )