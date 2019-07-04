國泰航空4日特別為旅客準備了喜憨兒製作的愛心餅乾，贈送給每位搭機旅客，分享喜悅。（陳麒全攝）

國泰航空4日特別為旅客準備了喜憨兒製作的愛心餅乾，贈送給每位搭機旅客，分享喜悅。（陳麒全攝）

香港國泰航空公司翱翔台灣天空60載，為了慶祝在台開航60周年，國泰航空4日特別為旅客準備了喜憨兒製作的愛心餅乾，由台灣區總經理李載欣在桃園飛往東京航班的空橋門口，贈送給每位搭機旅客，分享喜悅。

國泰航空在1959年7月3日1架道格拉斯DC-6B型客機，從香港啟德機場首航台北松山機場，隔天7月4日再從松山機場飛往日本東京羽田機場，開始翱翔在台灣的天空。

在60年後的今日，當時的道格拉斯DC-6B螺旋槳客機，已經由空中巴士目前最新型的A350-1000客機取代，原本松山機場飛羽田機場的航班，也改成桃園機場飛成田機場。

多年來，台灣與香港的旅運量持續成長，國泰航空、國泰港龍航空台灣分公司的規模，目前也是香港之外的最大的外站，每日航班架次、載客人數也都是所有外站中最高的。

國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示，國泰航空本身是具有70多年的品牌，一步一腳印努力經營，已成為具領先地位的世界級航空公司之一。60年是一個階段，國泰航空將走的更遠、更設想周到、積極進取、盡心盡力，以更接地氣的精神與態度，來聯繫國泰航空與所有同仁及支持的顧客。

台灣區總經理李載欣指出，60年對國泰航空台灣分公司來說是一個重要的里程碑，從過去的1970年代每周提供約60個航班，到現在每周超過140個航班，目前國泰航空集團每周提供超過210個航班，分別由桃園、台中、高雄前往香港、日本、韓國，並經由香港銜接到全球的53個國家，超過230個主要城市。

李載欣表示，國泰航空在台灣60年來的成長，除了前輩們及團隊的付出與貢獻並致力創新的理念外，也要感謝旅客一直以來的支持與鼓勵，成就了我們今天的發展。國泰航空對台灣本地社群的關懷亦不落人後，無論在藝文活動、航空教育、推動環保及關心社會等，都鼓勵員工參與，以實際行動回饋社會。

(中時 )