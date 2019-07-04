Leo王和同學們模仿電影裡折披薩盒的橋段。(CATCHPLAY提供)

新科金曲歌王Leo王4日出席韓片《寄生上流》記者會，他被封金曲後「激升上流」，連夜貓組演唱會票房都一飛沖天，也分享自己跟片中兒子一樣當過英文家教，不過他都是教男同學，還會在上課期間抽空跟同學一起打電動，開玩笑稱上1小時的課，期間打15分鐘電動、10分鐘吃洋芋片。

Leo王接家教前後有2、3年，他曾教過一位高三生，那時他才剛玩饒舌，而那位同學已經是資深饒舌歌迷，反而推薦優秀歌手的作品啟發他，現在那位同學已大學畢業，金曲後還有傳訊息恭喜簡訊，Leo王就回他說：「你饒舌也算玩很久了。」

因電影探討社會階級，窮人得想盡辦法才能出頭，讓Leo王相當有感，因他是從台大休學玩音樂，家人一度反對，「如果今天我們家超級有錢，要玩音樂都沒關係，但我媽只希望我好好的，繳得出房租、過日子，爸媽要的只是我們長大後能自己照顧自己。」至今也不知道媽媽放心了沒，在學時，他曾交過一任女友，「她爸媽都是教授，約會時我想吃滷肉飯，但她其實想去吃燉飯，這沒有對錯，她還是很愛我，但就是事實。」

Leo王解釋最初休學的原因是先不想念書，才從事音響工程半年，後來接觸音樂表演發現是本命，「我小時候坐不住，有點過動，做音樂是第一次感到事半功倍。」

(中時 )