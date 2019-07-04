▲南投酒廠附近的「中興生命園區殯儀館」現場聚集百餘里民，並拉白布條抗議「堅決反對設置火葬場．殯儀館 」。（楊樹煌攝）

南投酒廠附近有普台生命禮儀公司提出申請設置「中興生命園區殯儀館」，引起周邊南投市軍功、東山、內興、內新等4里民眾恐慌，4日聞獲縣府將實地會勘，里民馬上集結現場，並拉起白布條表達強烈的抗議；由於縣府會勘行程突然取消，更是引起里民群情激憤。

「堅決反對設火葬場．殯儀館 」、「抗議！抗議！」南投酒廠旁中興生命園區殯儀館預定區的大門口，高掛著兩幅巨大白布條，現場更是聚集近百位拉著白帶布條抗議的民眾，高呼「堅決反對」、「我們不要殯儀館、更不要火葬場」。

在抗議行列中，除有各里里長和里民，南投縣議員羅美玲、南投市民代表廖學輝、王明洲等都趕到現場，與抗議民眾高呼反對殯儀館、火葬場設立，並呼籲南投縣政府要了解民眾的心聲，不能再核准設立，他們同時也質疑縣府原定的會勘行程突然喊卡，是否內中有鬼？

而且業者提出申請設置的殯儀館面積為9830平方公尺，應是要閃避面積逾1公頃須環評的規定，而預定地位於南投、中興及中寮交界，進出車輛頻繁，又緊鄰水源區，實在不適合建殯儀館。

議員和代表也質疑，南投市縣立殯儀館，若不敷使用，縣府應可再規劃擴充設施，另建殯儀館根本沒有急迫性或必要性，陳抗民眾並也揚言，如果縣府無視民意，將會採取更激烈的陳抗手段，以捍衛居民權益。

南投縣府民政處長吳燕玲表示，民政處是殯葬設施主管單位，既有業者提出申請，該處就會依法會勘審查，因會勘前夕，業者突向該處表示部分興建計畫待修正，所以會勘行程才暫停，吳處長強調，會勘不代表就會審查通過，該處絕對會依法秉公處理。

普台生命禮儀公司委託到場的律師表示，為服務南投鄉親才依法提出殯儀館設置申請，絕無鄉親擔憂的火葬場設置，請大家不要以訛傳訛。

(中時 )