針對部分私校以財務狀況不佳、招生不足等由解聘或通知教師下學期不續聘，教育部表示，已針對招生不佳私校提供轉型輔導，以協助穩健經營外，若學校任意不續聘老師，將會面臨扣減獎補助款或減班的處分。

有關大成商工違法解聘或不續聘9位教師，教育部說，將積極督促學校回復教師聘任外，並經私校諮詢會通過，核減該校109學年減招2班約90個學生。

教育部重申私，依照法令，教師解聘、停聘、不續聘之審議及資遣原因之認定，須經學校教評會審議或審查通過，並報主管教育行政機關核准。對私校教師解聘、不續聘、資遣案，教育部將嚴謹審查並持續督促學校依法辦理。

教育部已針對招生不佳之私立學校，提供轉型輔導措施，以協助學校穩健經營。學校倘未依《教師法》等相關規定辦理，經糾正或限期改善未果者，教育部將依《私校法》第55條規定，扣減其獎補助或停止其部分或全部班級之招生。

(中時 )