桃園市空服員職業工會6月20日罷工至今天邁入第15天，長榮航空在6月24日召開股東會時證實將招募空服員，近日也傳出將招募空服員。勞動力發展署說，若人力銀行推介長榮航空職缺，違反就業服務法第10條，依法可處6萬至30萬元罰鍰。

就業服務法第10條規定，「依法罷工期間，或因終止勞動契約涉及勞方多數人權利之勞資爭議在調解期間，就業服務機構不得推介求職人至該罷工或有勞資爭議之場所工作。」

勞動力發展署就業服務組組長陳世昌說明，勞資爭議行為期間，各有各的主張或想法，希望就業服務機構仍保持中立，否則如果資方在爭議調處的過程可以藉此獲得替代性勞動力，恐怕會造成不利勞方。

陳世昌表示，自從長榮航空開始罷工後，便檢視各地就業服務站、有無推介長榮航空相關職缺，初步檢視並未有違法情事，他說明，就業服務法第10條規範除了各地就業服務站外，人力銀行也在規範的範圍內。

但陳世昌說，如果透過官網或登載報紙等形式，讓求職人可以直接與公司聯絡則不違法。就部分人力銀行涉嫌違法，仍刊登長榮航空人力招募，勞動力發展署會在視個案情況調查處置，依法可處6萬至30萬元罰鍰。

(中時 )