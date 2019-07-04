延續台中市興大康橋整治工程，經濟部水利署推動「旱溪排水大康橋整治計畫」，預計今年動工、分段施作。行政院長蘇貞昌4日現勘旱溪水域，強調「從淹水到親水」、對台中大有益處，但受中央補助款問題影響，中央是否照顧地方的問題意外成為焦點。

在水利署長賴建信及台中市副市長楊瓊瓔、立委何欣純、黃國書、沈智慧等人陪同下，蘇貞昌走進旱溪旁、親自看看旱溪水域，他說，旱溪的水流相當清澈，未來整治時應與生活排水區隔、做好分流措施，真正達到親水。

楊瓊瓔表示，康橋是台中市特別的景點，近年來已成為打卡景點，希望往上游能一段一段進行整治，願意相信在中央、地方努力下，未來能達到目標，但台中每年上繳中央1400億、卻只分到數百億統籌分配款，絕對不夠，希望中央能大力支持。

何欣純強調，旱溪整治說了近20年，現在終於獲得中央核定、預定今年動工，接下來相關配套措施還必須拜託市府協助。黃國書則說，大康橋計畫包括土地徵收、工程規畫等經費超過20億都是中央買單，中央沒有不照顧台中，未來希望透過分段施作，打造最美的水岸景觀。

賴建信強調，興大康橋整治完成帶給地方繁榮與休憩空間，後續的大康橋計畫，今年將進行國光橋至日新橋間的旱溪整治，其中用地取得已解決，預計10月發包，至於國光橋至鷺村橋部分預計明年發包、2021年完工，盼打造大康橋成為台中新亮點。

(中時 )