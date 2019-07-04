學員透過課程，藉科技對比並認識青草功效，再集體創作保存土地百草的智慧與文化。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣政府教育處推動「偏鄉數位應用推動計畫」，除資訊課程外，更挖掘家鄉人文地景與特色，應用課程所學加以行銷，傳遞在地濃厚的人情味，不僅打破學習時空限制，得以終身學習，讓資訊應用擴大生活圈與認知視野。

縣內公館、銅鑼、三灣、頭屋、泰安、卓蘭、苑裡、通霄8個鄉鎮設置數位機會中心「DOC」，縣府教育處資訊教育中心指出，透過行動課程，讓社區的長輩們就近上課，接觸並應用現代科技，以社群軟體聯繫、分享生活，並以自媒體能力來挖掘家鄉人文地景與特色的美好，甚至透過數位科技應用，行銷在地農產。

頭屋數位機會中心日前辦理「雜草煮茶－搜集土地的味道」課程引發學員共鳴，並透過實作採集課程，接觸雜草、植物並說明病痛時可運用的雜草，學員們再逐一應用平板、Google圖片搜尋比對驗證，應用當代數位科技，了解各項青草的功用。最後再以集體藝術創作的方式，用毛筆留下珍貴墨寶，也透過畫百草曼陀羅、草筆書寫配方這樣集體創作過程，找回過往生活中使用土地百草的智慧與文化，具體留下人和土地、自然連結親近的印證，藉數位課程營造永續且多面向的數位公民能力，豐富生活應用。

(中時 )