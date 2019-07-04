目前展示於屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區的千年牛樟漂流木，是2012年間經歷610水災後，在那瑪夏區溪流河床被發現，受林務局屏東林管處保管迄今已將近7年。日前透過原住民族轉型正義委員會及那瑪夏區公所的努力爭取下，牛樟木將於今年7月9日回到那瑪夏，族人舉鄉歡騰，並舉辦一系列原住民傳統文化祈福儀式。

千年牛樟是那瑪夏區族人共同的文化歷史資產，那瑪夏區公所更是成立專案小組，經與區內各族耆老與青年多次討論研商，訂於今年7月8日將由區長帶領族人前往獅子鄉舉辦啟動祈福儀式，為隔日於區內舉辦的「那瑪夏千年牛樟歸回安置祈福儀式迎接典禮」揭開序幕。

那瑪夏白樣區長表示，這是本區族人殷切期盼的一大文化盛事，此次具有歷史傳承與教育意義，更是推動並落實原住民轉型正義之里程碑。

迎接典禮中將由布農族、卡那卡那富族、拉阿魯哇族及排灣族等族人，分別以部落祈福（布農語）、祈福告慰祖靈（卡那卡那富族語）、敬神（拉阿魯哇族語）等傳統祭典儀式迎接牛樟樹靈的歸回，歡迎各界共襄盛舉。

(旺報 )