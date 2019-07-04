苗栗市田心謝氏陳留堂獲客委會補助進行修復工程，維護文化資產價值。（何冠嫻翻攝）

歷史建築「苗栗市田心謝氏陳留堂」興建於1932年，建築融合客、日、洋裝飾風格，於2009年登錄為苗栗縣歷史建築，但因年久失修，腐朽嚴重，苗栗縣政府爭取獲客委會核定補助修復工程總經費3800萬元，預計2021年完工，以保存謝氏族人祭祖的重要據點、凸顯汀州移民的歷史淵源。

謝氏陳留堂局部屋頂損壞、部份牆體剝落毀損，2011年客委會曾撥補經費加固保護，但堂下、廊廳、巷路等仍亟待修復，苗栗縣政府文化觀光局預計以原貌、原機能修復歷史建築，規畫歷史建築空間保存區、文史典籍展示區、客家禮儀教學區、課後輔導教室及社區里民活動區等，展示客家文物及伙房建築特色，維護文化資產價值同時也能活化社區環境。文觀局長林彥甫指出，田心謝氏陳留堂除了為保存謝氏族人祭祖的重要據點，更能凸顯汀州移民的歷史淵源，盼修復後能創造生活環境新價值之定位和宗旨。

(中時 )