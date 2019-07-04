兩岸拳王約戰，近6成看好大陸練喻軒。（圖／取自中時電子報iVoting）

獨家專訪陸拳王 下戰帖是看不慣館長言論

「館長」陳之漢因常對大陸嗆聲，近日引起曾獲大陸拳擊、泰拳雙料冠軍的練喻軒不滿，隔海約戰館長，並表示月底會來台、可與館長一較高下。曾獲國內多次搏擊散打冠軍的館長也回應，可考慮不收一毛錢應戰。

兩岸「拳王」較勁，中時電子報特別舉行網路投票（ivoting），「你看好誰會贏？」，截至4日下午6時許，約有2000多名網友投票，投票結果如下：

看好大陸練喻軒，有1千2百餘票，占投票人數近6成。

看好館長陳之漢，有2百餘票，占投票人數近1成。

另外有近3成網友認為根本比不成，只是隔空喊話而已。

按此次拳王約戰起源於「館長」陳之漢5月14日與蔡英文總統見面的談話時嗆大陸：「有種現在打過來！」大陸知名拳王練喻軒因此在網上放話向館長挑戰，「一回合你還站著的話算你贏」。

「館長」陳之漢原本在臉書及直播上說，1千萬美金可以打，後來價碼降至500萬台幣，到7月3日又改口，在臉書發文「小兄弟我們來一場，一毛錢都不收。」

中時電子報今（4）日上午舉行網路投票（ivoting），多數人看好大陸練喻軒會贏。

(中時電子報)