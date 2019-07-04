「館長」陳之漢因常對大陸嗆聲，近日引起曾獲大陸拳擊、泰拳雙料冠軍的練喻軒不滿，隔海約戰館長，並表示月底會來台、可與館長一較高下。曾獲國內多次搏擊散打冠軍的館長也回應，可考慮不收一毛錢應戰。
兩岸「拳王」較勁，中時電子報特別舉行網路投票（ivoting），「你看好誰會贏？」，截至4日下午6時許，約有2000多名網友投票，投票結果如下：
看好大陸練喻軒，有1千2百餘票，占投票人數近6成。
看好館長陳之漢，有2百餘票，占投票人數近1成。
另外有近3成網友認為根本比不成，只是隔空喊話而已。
按此次拳王約戰起源於「館長」陳之漢5月14日與蔡英文總統見面的談話時嗆大陸：「有種現在打過來！」大陸知名拳王練喻軒因此在網上放話向館長挑戰，「一回合你還站著的話算你贏」。
「館長」陳之漢原本在臉書及直播上說，1千萬美金可以打，後來價碼降至500萬台幣，到7月3日又改口，在臉書發文「小兄弟我們來一場，一毛錢都不收。」
中時電子報今（4）日上午舉行網路投票（ivoting），多數人看好大陸練喻軒會贏。
(中時電子報)
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