50多年地方爭取鄰近的新社區白冷圳水源灌溉，立委沈智慧也極力關心。（張妍溱翻攝）

「盼50多年，給水了！」台中市大坑風景區長年缺水，無法發展地方農業帶動觀光，地方人士組成「白冷圳自救會」，50多年爭取鄰近的新社區白冷圳水源灌溉，立委沈智慧極力關心；經台中市政府協調用地，爭取中央總工程經費1．26億元，辦理滯洪池工程，九渠溝滯洪池4日舉行啟用典禮，未來提供水源及防洪作用。

立委沈智慧指出，九渠溝滯洪池蓄水引水大坑地區的輸水工程，已獲得中央核定總經費共1．2億元，今年1月開工、明年5月完工；提供大坑地區部分農業灌溉用水，也可作為九渠溝退水路線，兼具水源、防洪效益。

沈智慧說，大坑地區被劃定為風景區已經快30年，缺水問題困擾地方發展，工程完工後，大坑發展帶動觀光是一件很好的事；九渠溝滯洪池啟用典禮，由台中市副市長令狐榮、農委會水土保持局李鎮洋局長、台中市水利局、立委江啟臣、立委沈智慧、市議員冉齡軒、北屯、新社區長與地方人士參加。

(中時 )