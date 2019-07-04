國民黨針對立法院三讀通過公投法修正，將公投與大選脫勾，決定在７月７日上凱道舉行「反鐵籠公投」遊行集會，國民黨５位總統初選參選人都會到場上台。中正一分局核備申請後，已規畫現場及周邊地區交通管制措施，請用路人注意提前改道。

中正一分局表示，這項「反鐵籠公投」集會活動將在７月７日週日舉行，在凱達格蘭大道等路段進行辦「反鐵籠公投」集會活動，活動預計１５時開始，１８時結束。

中正第一分局指出，為維護前揭活動交通秩序與安全，將視現場集會狀況及人數擴大交通疏導、管制範圍，並啟動交通快打措施，以確保行車秩序與安全，有關規劃2階段交通管制情形如下：

【第一階段】

凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)東、西向全線車道，於7月7日0時起管制車輛通行。(視交通狀況提早或延後管制)

【第二階段】

中山南路(忠孝東路〔不含〕至仁愛路〔不含〕)往南方向快車道；中山南路(常德街〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往南方向快、慢車道；中山南路(信義路〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往北方向快、慢車道；仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往西方向快、慢車道；信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往東方向快、慢車道，預計於7月7日13時至18時管制車輛通行。(視交通狀況提早或延後管制)

中正一分局表示，當日行經相關管制區域內各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168(該處查詢網站http：／／www.pto.gov.taipei／)或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

中正一分局呼籲，本次集會活動交通管制措施將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，警方特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛。請遵守員警的指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，請共同維護交通順暢與安全。另建議欲開車前往臺北車站的民眾，儘量改搭乘捷運、利用周邊地下街及透過京站廣場地下通道步行前往，以免耽誤寶貴時間。

(中時 )