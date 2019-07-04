中華民國畫廊協會4日在台中日月千禧酒店舉辦台中藝博會記者會，也率先公開部分展間。（馮惠宜攝）

第七屆台中藝術博覽會將於7月18日起一連四天在台中日月千禧酒店展開，主辦單位中華民國畫廊協會理事長鍾經新表示，台中藝博今年已邁入第七載，逐年耕耘成為雕塑型藝博會獨樹一格的品牌，今年有64家國內外畫廊參加數量再次刷新紀錄；而文化局專委陳素秋則表示，配合即將登場的台中購物節活動，也歡迎大家來買藝術品抽豪宅。

畫廊協會4日在台中日月千禧舉辦記者會，鍾經新開心表示，台中藝術博覽會邁入第七屆，今年參加的64家藝廊中，包括18家首度參展其中有11家國內畫廊首次亮相，還有來自英國、日本與東南亞7家外畫廊；這此也刷新以往紀錄，在展場方面除了維持9至12樓的客房展間，並添加5樓寬敞的展覽空間，讓觀眾更能感受雕塑裝置和空間互動。

記者會除了有亮點作品搶先看、藝術敲敲門、周末藝術講座等活動預告，以及藝時代畫廊規劃的示範展間，也邀請社團法人中華民國畫廊協會游文玫秘書長隆重介紹本屆雙特展：台藝大雕塑半世紀與藝術新聲，以傳承經典，提拔新銳為價值，在台中藝博會深植下雋永美好的藝術種子。

台中日月千禧酒店表示，台中藝博會七屆中有六屆都是在該飯店舉行，約可帶動400間的訂房，而鍾經新則表示，整個藝博會整體產值上看億元，尤其去年有70％是新藏家，也代表這個活動可以增加藝術家流通管道，讓更多人貼近藝術。

(中時 )