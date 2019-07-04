宜蘭縣境內在上月底接連發生遭不明人士偷倒大量大型垃圾包的事件，經檢察官指揮縣環保局、警方、宜蘭縣調站等積極偵辦，立即鎖定謝姓等4人涉案並傳喚到案，確認謝某等4人未經許可反覆從台北市、新北市等地收運垃圾處理，卻非法傾倒在宜蘭縣偏僻處藉以牟利，已涉觸犯廢棄物清理法，向法院聲請羈押獲准。

宜蘭地檢署表示，宜蘭縣員山鄉、冬山鄉、頭城鎮等多處地點，連續遭到不法人士掩埋、棄置壓縮成型的大型垃圾包，引發媒體關注並激起公憤，地檢署立即指派檢察官陳怡君負責偵辦，指揮宜蘭縣政府環保局、宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局宜蘭縣調查站積極追查。

偵辦小組分別在犯罪現場開挖、勘驗及鑑識掩埋、棄置的垃圾包證物中，透過蛛絲馬跡進而掌握涉案人身份，隨即在4日開庭偵訊謝姓等4名被告。

謝姓等4人在偵查庭中坦承是在未經許可下，反覆從台北市、新北市等地收運處理垃圾藉以牟利，卻將收取的垃圾偷倒在頭城鎮烏石港重劃區側道路旁等宜蘭縣境內，檢察官在掌握具體事證及共犯後，一舉向法院聲請羈押涉案的謝姓等4名被告獲准。

(中時 )