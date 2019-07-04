警政署規劃7月1日至3日全國同步取締酒駕大執法統計數字。

新版道路交通管理處罰條例已於7月1日正式上路，酒駕罰鍰採汽機車分流，機車酒駕仍維持1萬5000元至9萬元罰鍰，但汽車酒駕提高為3萬元至12萬元，若5年內第2次酒駕，按車種處初次最高額度9萬元及12萬元，並採累進處罰，按前次罰鍰加罰9萬元。酒駕拒檢、拒測罰鍰提高至18萬元，且5年內第2次違反，亦採累進處罰，逐次加罰18萬元。

內政部警政署規劃7月1日至3日全國同步取締酒駕大執法，同時要求各警察機關持續針對易發生酒駕熱點或特定節日、連續假期等妥適規劃勤務，落實「區域聯防」機制，並就行徑異常或有明顯酒駕徵兆之車輛加強攔檢稽查，提高執法強度及頻率，期能有效防制事故發生。經統計3天共取締酒駕違規266件，移送法辦564件，處罰同車乘客61件，酒駕拒測63件。

警政署署長陳家欽強調取締酒駕是常態性的工作，酒駕零容忍，天天都是大執法，民眾切勿心存僥倖，有喝酒的民眾應多多利用「指定駕駛」、「代客駕駛」或搭乘計程車返家，餐飲業者應協助代客叫車、代駕服務，有代客泊車服務者，不可任由酒後顧客取回車鑰匙自行開車，共同落實社會責任。

(中時 )