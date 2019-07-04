台北市長柯文哲今在上海出席雙城論壇時再提「兩岸一家親」。對此，陸委會表示，兩岸政策是中央職權，政府支持合於規範不設政治前提的兩岸交流，任何刻意在交流中設計的政治要求、「通關密語」都不應該成為交流的典範模式。並提醒柯文哲如要會面大陸國台辦主任劉結一，須依規定向內政部聯審會申請變更行程。

陸委會副主委邱垂正今強調，柯文哲赴陸交流案在內政部移民署聯審會提醒的注意事項中，包括行程變更應事先提出申請，如果要見國台辦主任，須向內政部聯審會提出變更行程申請，截至目前為止尚未收到任何變更申請。

邱垂正指出，兩岸和平不能委曲求全，唯有中央地方戰略協同才能共同保護台灣，維護主權。中共年初提出習五條，倡議探索一國兩制台灣方案，擴大對台政軍威脅及統戰滲透力度，意圖以單邊強勢作為推動統一進程，這與它所聲稱的「兩岸一家親」相互矛盾。

邱垂正提醒，地方首長進行兩岸交流時，需要充分反映台灣民意與民主價值，以維護台灣整體利益。而雙城論壇可以說是兩岸城市間的交流平台，但不是兩岸間唯一的正式溝通平台，政府並未授權地方政府進行任何溝通。

(中時 )