斗六市區停車位不足，縣府獲中央補助補助2.8億元在鬧區民生公園興建地下停車場，但遭部分民眾反對，工務處長汪令堯親上臉書釋疑，縣府折衝正反意見決定繼續推動，將把地下停車場位址從原遊戲區移到柚子館與旁邊小停車場。

為改善斗六市交通壅塞問題，前縣長任內爭取前瞻計畫補助，原訂在鎮西國小操場、民生公園（又稱柚子公園）開闢地下停車場，但前者已遭家長與校方反對而喊停。

工務處日前舉行民生公園地下停車場案說明會，也遭居民砲轟不需要，縣長張麗善十分關切，汪令堯親到臉書「斗六人文社交圈」聆聽民意與說明，反對者堅拒，但多數意見贊成。

汪令堯表示，顧問公司進行周邊居民307戶問卷調查，有52％支持、22％沒意見、26％反對；他在社交圈的舖文獲700個讚、400則留言，其中八成是贊成。

汪令堯說，專業評估仍認為民生公園地下停車場有助於解決斗六市交通壅塞以及帶動商圈更發展，本案將繼續推動，顧及居民的意見，預定地將從籃球場、操場、遊具區，移到柚子館與小停車場。

汪指出，本案原本可闢244個停車位，現縮減為200個，將進行測量、設計、發包、施工，工期約一年半，最慢明年10月完工，地面公園恢復原狀。

至於移除的柚子館，將視民意決定是否重新設計興建，汪令堯強調，若有需要重建，也一定會比目前更完善、更方便利用。

(中時 )