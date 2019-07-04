◎列車長僅靠木棍防身 台鐵將研議新防範措施

昨日一名鄭姓旅客搭乘台鐵自強號逃票，列車長與鄭男發生補票糾紛，請鐵路警察李承翰上車處理，豈料逃票男子竟持刀向李承翰猛刺，李承翰雖身受重傷，仍與鄭男鈕打奪刀並將其壓制，送醫搶救後後今日仍宣告不治。

◎可能脫黨參選？郭台銘：不回答、根本想都沒想過

投入國民黨內總統初選的前鴻海董事長郭台銘今出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮，面對媒體詢問是否有脫黨參選可能，他直回「我不回答這個問題」，自己是堅決、百分之百要讓國民黨打嬴這場仗，「根本連想都沒有想過」。

◎CNN：貿易戰4大贏家有台灣

美國總統川普與大陸國家主席習近平在上周G20峰會場邊會議上達成重啟貿易談判共識，白宮貿易顧問柯德洛（Larry Kudlow）3日證實雙方將於下周先進行電話協商，不過美國貿易商考量到貿易戰長期不確定性，已漸漸將供應廠商轉移至其他亞洲國家，美國有線電視新聞網（CNN）指出，台灣、韓國、越南、孟加拉將是貿易戰4大贏家。

◎《亞洲週刊》：反制香港的歪風，靠他們！

中共黨媒《環球時報》今天引述即將在7日出刊的香港《亞洲週刊》文章〈沉默大多數不再沉默的反擊〉指出，反制香港「違法達義」歪風的核心力量，在於民間的沉默大多數。他們沒有背景和西方媒體寵愛的眼神，深信香港的未來在於堅持法治，敢於反擊損害法治的逆流。

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