吳秀波赴新疆旅行，被指變胖不少。（圖／取自新浪娛樂）

50歲男星吳秀波過去以電視劇《大軍師司馬懿》、電影《北京遇上西雅圖》走紅，被封為國民大叔，去年他「人設」崩壞，爆出和「小三」陳昱霖交往7年，還被對方父母控設局抓人，如今工作歸零，疑遭封殺，最近有網友在新疆巧遇吳秀波，可見他發福不少，邊走路還下意識摸了一下鮪魚肚，和過去雅痞形象差異頗大。

吳秀波和老婆何震亞結婚多年，去年小他20歲的陳昱霖跳出，自稱當了他7年的情婦，並氣吳秀波還有「小四」張芷溪等紅粉知己，今年初陳昱霖的父母發公開信，透露去年11月，吳秀波以談分手費為由，要求陳昱霖返國，未料陳昱霖剛到機場就以勒索罪名被警方逮捕，質疑被設局，但吳秀波透過律師否認，強調是被恐嚇多次才報警。

吳秀波後來全面消失在螢光幕前，不僅參加的節目後製「被消失」，原定上映的電影《情聖2》無故被撤。最近有網友在新疆撞見吳秀波，他打扮輕鬆，和一群友人說說笑笑，還開心和當地的孩子合影，只是心寬體胖了不少，其他網友則說：「果然大叔再怎麼雅痞也離不開慾望」、「這哪裡叫胖？拍戲時那叫太瘦了!」、「臉皮太厚了還好意思出來晃悠」、「終於等到了波叔的消息，心寬就好，健康就好」。

(中時電子報)