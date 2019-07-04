22歲呂姓山友2日未經申請入山，獨攀秀林鄉奇萊山北峰，警消、巡山員協助救援脫困。（花蓮縣消防局提供）

22歲呂姓山友2日未經申請入山，獨攀秀林鄉奇萊山北峰，回程疑似迷途失足摔斷門牙，警消獲報救援，今天中午順利下山，雖已無大礙，但面臨國家安全法、花蓮縣登山活動管理自治條例等違規，罰款金額恐達數萬元。

花蓮縣消防局第一大隊長朱哲民指出，2日上午9時接擭太管處轉報，22歲呂姓山友獨自登攀太魯閣奇萊山，行經奇萊北峰西側海拔約2839公尺時不慎摔傷，導致門牙斷裂，無法進食等傷勢，但意識清楚可行走，原地等待救援。

朱哲民指出，總計出動8名警義消、巡山員趕往山區救援，當天就接觸呂男，就地紮營協助保暖及補給飲食，原本預計昨抵達登山口，但呂男門崖受傷影響進食，體力不佳，下山進度受到延誤，今天中午才抵達山下。

太管處副處長張登文指出，經調查發現呂男未申請進入園區內的生態保護區，已違反國家公園法，將處以新台幣3千元罰鍰；另外，花蓮消防局也指出，依「花蓮縣登山活動管理自治條例」呂男違反獨攀、具備初級救護技術證照以上領隊、未投保登山綜合保險等規定，將進一步罰款裁處罰鍰金額。

據了解，未具備初級救護技術證照以上領隊或未投保登山綜合保險，依「花蓮縣登山活動管理自治條例」，分別開罰新台幣1萬元及5萬元罰鍰，呂男違規項目至少5項，罰鍰金額上看數萬元。

(中時 )