▲南投縣長林明溱向名間鄉民允諾，村內老舊排水溝及亟需改善的路面工程將會儘速施工。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱今4日前往名間鄉會勘炭寮、新光及仁和村等多處危險、老舊道路，林縣長在會勘後，針對農路邊坡坍塌、村里聯絡道路老舊、龜裂破損嚴重，嚴重影響民眾通行安全等問題，當場指示工務處儘快發包改善。

林縣長表示，炭寮村崁頂巷AC路面年久失修，路面龜裂、破損嚴重，加以管線工程施工未刨除原有封層，直接鋪設上去，造成路面凸起，阻礙路面排水，路旁排水溝與路面也有明顯落差，影響行車安全，亟需改善。

另新光村大廈巷、仁和村12鄰巷道路面年久失修，AC鋪面柏油老化，龜裂破損，粒石裸落脫落，影響居民生活品質及通行安全，也有改善必要。

林縣長同時前往崁頂巷視察縣府補助公所施作的排水溝改善工程進度與品質，對該處因排水溝老舊，斷面不足致排水不良，經公所爭取縣府補助經費改善後，認為將可大幅改善周邊排水問題。

此外，炭寮村埔中段289地號旁農路邊坡受流水沖刷，土石流失，掏空毀損路面，有安全之虞，林縣長也指示工務處先行改善，避免損害擴大，以維護民眾通行安全。

(中時 )