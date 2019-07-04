九渠溝滯洪池設計容量達12萬噸，相當於64個國際標準游泳池，可望減少下游淹水面積30公頃，保護下游575戶居民。（王文吉攝）

立委江啟臣為九渠溝滯洪池 經費積極奔走，順利爭取水土保持局1.26億元興建經費，解決協成、永源、大南等里淹水問題。（王文吉攝）

九渠溝滯洪池容量達12萬噸 ，可調節作為大坑缺水地區水源，北北屯立委沈智慧（中）、北屯區長李印欽（左四）及當地里長都出席啟用典禮。（王文吉攝）

北北屯立委沈智慧長期關心九渠溝滯洪池工程，明年5月引水大坑地區的輸水工程完工後，可提供大坑部分農業灌溉用。（王文吉攝）

台中市水利局長范世億說明九渠溝滯洪池的功能及設計容量。（王文吉攝）

台中市新社區九渠溝流域逢雨必淹，尤以2012年、2013年蘇拉、蘇力颱風受創嚴重，台中市政府為解決水患，興建容量12萬噸滯洪池。副市長令狐榮達4日出席啟用典禮時表示，九渠溝滯洪池是台中市首座兼作汛期防洪、引水灌溉及休憩活動的多功能型滯洪池，也具飲水思源的教育意義。

九渠溝滯洪池占地3.8公頃，原為種苗改良繁殖場土地，台中市政府爭取撥用，江啟臣爭取水土保持局1.26億元經費，興建容量12萬噸的滯洪池。完工典禮包括令狐榮達、水利局長范世億、立委江啟臣、沈智慧及市議員冉齡軒、蔡成圭、水土保持局長李鎮洋等人均到場。

令狐榮達表示，九渠溝滯洪池為在槽式上、下兩池設計，如遇颱洪警報可事先排空上池餘水，最大滯洪量達12萬噸，相當於64個國際標準游泳池，可望減少下游淹水面積30公頃，保護下游575戶，也符合政府近年推動的「治水、利水、親水、活水、保水」等五大水利政策。

江啟臣表示，這座滯洪池有大草皮活動空間，規畫種植緋寒櫻、烏心石等闊葉木，還有百合、金針花等兼具水土保持又美觀的植物，提供市民休閒遊憩，是台中市首座兼具汛期防洪、引水灌溉及休憩公園等多功能型滯洪池。

沈智慧接著說，這項工程可解決新社水患，而九渠溝滯洪池蓄水引水大坑地區的輸水工程獲中央核定1.2億元，今年1月開工。明年5月完工後可提供大坑部分灌溉用水，豪雨時也可作為九渠溝退水路線，兼具供水和防洪效益。

范世億說明，新社區週邊崑山、水井，石岡區頭坪、二坪，及北屯區大坑地區，受地形影響缺乏穩定水源，農業發展受限，為使水資源有效利用，滯洪池上池平時也可蓄存白冷圳灌區餘水2.5萬噸，作為乾旱時期水源，提供週邊1270公頃缺水地區灌溉使用。

(中時 )