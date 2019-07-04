知名生命禮儀公司「五互集團」再傳吸金，旗下子公司「龍海生活事業」推銷消費型契約，聲稱期滿可領回饋金或消費券，吸金90多億元。高雄檢調3日發動北中南大搜索，前往集團相關辦公室帶回證物及女總裁等16名公司高層幹部，訊後諭知陳姓女總裁及其子限制住居、出境、出海，檢方將繼續追查該集團有無涉及其他違法情事。

2007年五互集團就曾涉嫌以傳銷手法銷售生前契約，陳姓女總裁當時遭檢方起訴，最後因事證不足，僅依公司法、商會法判刑，得易科罰金定讞。

據了解，龍海生活事業自2013年起推銷「金滿意」、「鑫樂活」等消費型契約，聲稱1年、3年或6年期滿可獲取2至4％不等的回饋金或等值消費券。但有投資人期滿領不到錢，怒而檢舉。

高雄市調處日前報請高雄地檢署檢察官指揮，3日上午會百餘名調查官兵分多路搜索該集團公司北、中、南營業處及犯罪嫌疑人住處共18處，扣得帳冊、投資人名冊、契約及合約書等資料，全案朝違反銀行法方向繼續偵辦。

五互集團1997年自保險及殯葬業起家，事業版圖至今拓展至生活科技、生命關懷、物業安全、建設修繕、安養照護、休閒旅遊、消費平台、餐旅等九大事業體系。陳姓女總裁每每在會員大會、尾牙餐宴上不斷呼籲要多多吸納年輕新血，今年初甚至喊出「五互要有五萬名員工」的新目標。

(中時 )