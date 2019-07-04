澎恰恰在《第九分局》飾演警探老張。(甲上提供)

由新銳導演王鼎霖執導，影帝邱澤、影后温貞菱、綜藝天王澎恰恰與劉奕兒領銜主演暑假檔國片《第九分局》，其中女主角温貞菱才參加完《驚悚劇場》首映，接下來是《第九分局》和《通靈2》陸續面世，笑稱根本是自己的「驚悚年」到。

一系列的好兄弟片連發，温貞菱生活中有無異樣？她稱自己是幸運的，都有被保護好，「像是拍攝《第九分局》時我們都有各自去拜拜，全劇組都很虔誠，當時還特別下嘉義求給劇組所有工作人員護身符；《通靈2》則是有索非亞老師在現場保護大家。」

温貞菱對於鬼神一直是抱著虔誠的態度看待，保持善念危機也會化成轉機，「這幾部戲都有遇到不同的特殊場景，像是廢墟、老舊校舍等等，很感謝各路好兄弟與神助，讓我們平安順遂的完成所有作品。」

日前片商於官方粉絲專頁成立《第九分局》線上報案中心，發起的「全台懸案大募集」活動獲得廣大網友迴響，短短不到兩周就吸引近3000人按讚，更募集到突破230件靈異案件，目前仍持續增加中。

接著預告將精選幾則懸案，交由「靈異節目始祖」澎恰恰率領《第九分局》的演員們一同偵辦，並在7月底於粉絲專頁重現當年全台熱播的靈異節目《玫瑰之夜》「鬼話連篇」單元，復刻經典節目場景，充滿噱頭的活動也成功帶起話題。

(中時 )