「中國拳王」練喻軒約戰「館長」陳之漢月底開打成功，大陸媒體《格鬥世界》也要撮合辦更大「搏擊盛宴」，不過，館長已在直播否決「商業比賽」規模，要求比賽單純化。「館長」也在直播大吐苦水，表示老婆大人對他允諾應戰不高興嗆聲：「有時間為什麼不帶孩子出去玩？」

陳之漢對於《格鬥世界》的邀約，在臉書PO文回應認為：「這是一個很好的體育交流，請兩岸的朋友表現出水準」，「這活動出發點也可以推廣格鬥，大家走運動精神不要民族對立」，「謝謝大家不管輸贏，我們一定會打場好比賽寫下歷史」。

「館長」也在直播時指出，應允他們來台灣，一定會打，但不要是商業模式找媒體、搭舞台、賣票、賣版權等等的比賽規模，只要簡單的講好規則、找裁判、開直播，在安全範圍內比賽，擊倒就擊倒，裁判會制止，打完就聊天，吃個飯大家都變好朋友。這是很好的交流，一定打，他不收錢，也不要煩惱找主辦單位什麼的，現在要開始訓練到月底，會撐住，練格鬥技術、爆發力等等，一定會打。請大家尊重這個比賽，不要再放話、叫囂。做很好交流，也沒有商業活動。

今天 ，以愛妻著稱的「館長」，又在直播時直言：「我老婆就不高興了，你有時間為什麼不帶家裡小孩出去玩，我又被念，說你四十歲當那麼大老闆，手底下那麼多選手，還需要你出來打嗎？你養那麼多人到底在幹嘛？ 沒關係，我犧牲，我寧願被老婆罵，我來打。」

(中時 )