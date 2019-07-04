為保障市售食品衛生與安全，縣府衛生局日前針對傳統市場、攤商及超市量販店等市售豆類製品、香腸類、休閒食品及蜜餞等食品進行稽查，在25件抽驗食品中，其中草屯和埔里有2件「豆干」檢出過氧化氫陽性與規定不符，已責令業者立即下架不得販售，並依食品安全衛生管理法逕予裁處。

南投縣衛生局表示，過氧化氫俗稱雙氧水，消費者若長期食用殘留過氧化氫的食物，會引起頭痛、嘔吐等症狀，影響人體健康，呼籲豆干製造業者應注重製程衛生、作業人員衛生，正確使用食品添加物，才能確保消費者食的安全。

衛生局也提醒民眾在選購食品時，應注意選購來源、標示清楚的食品，建議外觀過於鮮豔非自然顏色的食品、聞起來味道比較刺鼻及酸臭，不該存有的芳香味產品避免選購。

另在下鍋前應正確泡水清洗，有助於去除產品外的灰塵或殘留的食品添加物，以保障食用安全。如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽衛生局服務專線049-2231994。

(中時 )