黃靖倫、楊子儀、王晴在《天之蕉子》演三兄妹。（三立）

黃靖倫在劇中與大牙是青梅竹馬。（三立）

歌手出身的黃靖倫在三立《天之蕉子》飾演男主角哥哥志龍，是位自閉症患者，這是他自三年前參加音樂劇後首度飾演自閉症這個角色，而觀眾對他的演技用「驚艷」二字來形容，連馮凱導演也對黃靖倫的演出讚譽有加，還表示要幫他提名為明年「金鐘獎男配角」。這話傳到黃靖倫耳朵中讓他開心好多天，他笑說：「感謝馮凱導演的讚美，希望他明年不要忘記幫我報名就好了。」

黃靖倫飾演志龍這角色可謂犧牲不少，微胖的體態讓網友以為他為了造型刻意增肥，但黃靖倫幽默的表示「本人很想說是為戲增肥啦，但是其實不以為然是自己紀律不夠好，應該是說拍戲的福利太好了，每天按時吃飯才會這樣，可是為什麼在劇組裡只有我一個發胖，有可能是每個人的身體構造是不一樣吧！」

黃靖倫在接自閉症角色的時候，就曾去看跟自閉症有關的作品，如湯姆漢克主演的《阿甘正傳》，還有另一部《氣象人》等。但他說，對他來說最困難的不是演自閉症，反而是講台語，其實他是出生新加坡，會說一些福建話，但實際上與台灣的閩南語還是有差異，所以演出的時候發現很簡單的詞，可是發音和音調都不對，因為問題在於「音調」。不過與資深演員林義芳對戲則讓他愛上講台語，「因為他的台語很有磁性，很性感，有一種口氣」。

(中時 )