藍鯨限量表基於Aquis潛水表，具有45.50毫米不銹鋼表殼，搭載水藍色陶瓷表圈和漸層表盤。表殼背面刻有藍鯨圖騰和限量編號，全球限量200只，只在Ocean Trilogy限量海洋三部曲套組販售，套組售價28萬元。（ORIS提供）

藍鯨限量表基於Aquis潛水表，具有45.50毫米不銹鋼表殼，搭載水藍色陶瓷表圈和漸層表盤。表殼背面刻有藍鯨圖騰和限量編號，全球限量200只，只在Ocean Trilogy限量海洋三部曲套組販售，套組售價28萬元。（ORIS提供）

大堡礁限量腕表III採用43.50毫米的不銹鋼表殼，水藍色漸層表盤，單向旋轉表圈。全球限量2000只，售價7萬元。（ORIS提供）

潔淨海洋限量腕表採用Aquis日期表的39.50毫米不銹鋼表殼，具有淺藍色漸層表盤，單向旋轉表圈，表背搭載由回收PET塑料製成的裝飾。全球限量2000只，售價6萬2000元。（ORIS提供）

升格新手媽咪的歌手魏如萱（娃娃），3日開心出席ORIS潛水腕表上市記者會，當媽後只要出席活動她都滿臉笑容，不諱言自己就是出來放風，她說：「看得出來我現在很快樂嗎？有一種YA的感覺。」

她坦言現階段還在尋找平衡點，「不管時間、創作上，有一些邏輯都跟以前不太一樣。寶寶現在已經8個月，長牙齒了，每一個成長細節我都有參與到，覺得很開心很有成就感。」不過也有犧牲的地方，沒辦法隨心所欲地配戴飾品，「（飾品）少買很多，寶寶不懂力道會扯。不過衣服有買一些，因為身材尺寸變大，還是要讓自己開心一下！」

不過她一直都有配戴手表的習慣，自認骨架不細所以喜歡中性表，認為女生戴男表「也很帥」。 買表的話她最重視好不好搭衣，認為手表是出席場合、服裝很重要的配件。她這次選戴藍鯨限量表，覺得鯨魚是一種溫柔的動物，讓還在哺乳階段的她特別有感。另外手表面板、表背以及表盒都以廢棄塑料製作，也符合她當媽後的心境：重視未來生活環境，希望大家都能落實環保，愛護地球。

ORIS以品牌影響力喚起海洋生態救援共鳴，推出新款回收海廢再製設計的「Clean Ocean海洋保育潔淨限量表」，有以鯨豚保育為主題的「藍鯨限量表」、支持澳洲珊瑚礁復育的「大堡礁限量腕表III」，和支持太平洋垃圾篩選組織的「潔淨海洋限量腕表」，3只表組成的「Ocean Trilogy限量海洋三部曲」套表全球限量200套。

(中時 )