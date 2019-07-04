升格新手媽咪的歌手魏如萱（娃娃），3日開心出席ORIS潛水腕表上市記者會，當媽後只要出席活動她都滿臉笑容，不諱言自己就是出來放風，她說：「看得出來我現在很快樂嗎？有一種YA的感覺。」
她坦言現階段還在尋找平衡點，「不管時間、創作上，有一些邏輯都跟以前不太一樣。寶寶現在已經8個月，長牙齒了，每一個成長細節我都有參與到，覺得很開心很有成就感。」不過也有犧牲的地方，沒辦法隨心所欲地配戴飾品，「（飾品）少買很多，寶寶不懂力道會扯。不過衣服有買一些，因為身材尺寸變大，還是要讓自己開心一下！」
不過她一直都有配戴手表的習慣，自認骨架不細所以喜歡中性表，認為女生戴男表「也很帥」。 買表的話她最重視好不好搭衣，認為手表是出席場合、服裝很重要的配件。她這次選戴藍鯨限量表，覺得鯨魚是一種溫柔的動物，讓還在哺乳階段的她特別有感。另外手表面板、表背以及表盒都以廢棄塑料製作，也符合她當媽後的心境：重視未來生活環境，希望大家都能落實環保，愛護地球。
ORIS以品牌影響力喚起海洋生態救援共鳴，推出新款回收海廢再製設計的「Clean Ocean海洋保育潔淨限量表」，有以鯨豚保育為主題的「藍鯨限量表」、支持澳洲珊瑚礁復育的「大堡礁限量腕表III」，和支持太平洋垃圾篩選組織的「潔淨海洋限量腕表」，3只表組成的「Ocean Trilogy限量海洋三部曲」套表全球限量200套。
(中時 )
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