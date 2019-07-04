台鐵152次自強號列車3日晚間行經嘉義火車站發生逃票乘客，持水果刀刺殺25歲李姓鐵路警察不幸殉職案件，震驚社會；立委沈智慧極力提修法，「隨機殺人者或以精障為由殺人者應判處死刑」主張，譴責社會暴力。

「要廢除死刑嗎？」立委沈智慧說，員警被殺慘案發生到現在，主張廢死的人都躲了起來，沒有人出面說明，她希望再戰下屆立委，提案修正刑法22章，增列「隨機殺人者最高處死刑」的刑責，而且「死刑定讞就要執行」，扼止民進黨長期推動廢死，導致間接助長隨機殺人的恐怖歪風。

沈智慧說，司法上人權的標的、人權的重點及司法人權的概念，是要保護多數人，但不是保護那些「肖仔」、「神經病」；「他有意思能力殺人、他知道他在幹什麼、可以縱容他殺人嗎？」等，想想那些被害者及他們的家屬無助，思考這個部分需法律周延立訂。

沈智慧另提到，之前殺害小燈泡事件的嫌犯，因為獲得精障證明加上兩公約庇護，所以「在馬路上砍了不認識小朋友的頭」，還可以免死，令人不可思議；司法真的若有不足，就應該去把這個漏洞補起來。

(中時 )