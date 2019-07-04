統一超商入主「泰安服務區」，並引進麥當勞、鬍鬚張、四海遊龍、八方雲集首度進駐國道服務區。（王文吉翻攝）

「泰安服務區」統一超商引進服務大客車駕駛人的「膠囊休息區」。（王文吉攝）

麥當勞首次進駐國道，於泰安服務區成立門市。（王文吉攝）

鬍鬚張首次進駐國道，於泰安服務區成立門市。（王文吉攝）

統一超商為商務旅客首創「觀景台行動辦公室」提供無線上網及充電服務，可以邊喝咖啡邊遙望火炎山景緻。（王文吉攝）

統一超商取得「泰安服務區」經營權，引進麥當勞、鬍鬚張、四海遊龍、八方雲集等37個品牌。（王文吉攝）

由高公局委託統一超商經營的「泰安服務區」，以「山暖花開遊樂園」與「花串音樂館」為主題打造，分為北、南兩站，除了7-ELEVEN及星巴克，更有首次進駐國道的麥當勞、鬍鬚張、四海遊龍、八方雲集等。第一階段裝修工程歷經3個月改裝已完工，4日舉辦開幕同歡活動，將滿足每月近300萬人次的旅客。

「泰安服務區」統一超商改裝工程，首創引進服務大客車駕駛人的「膠囊休息區」及「國道自助餐」提供平價的秤重自助餐，更運用「花卉、森林」及「花串、音樂、祈福」元素，融入空間設計意象，讓服務區瀰漫山暖花開般的歡樂與幸福感。

為塑造更好的用餐休憩環境，引進餐飲、咖啡、速食、便利商店、伴手禮等多元類型的品牌櫃位，7-ELEVEN門市導入精品咖啡，並運用超商預購資源引進各地名特產，如.國道服務區獨家販售的苗栗阿財發粿及台中東泉辣椒醬等，共計19個品牌、73種商品，要帶給國道用路人們身心靈的美好體驗。。

由於泰安服務區是南來北往旅客休息中繼站，首創「國道親子用餐區」，設置小餐桌及餐椅，讓全家大小開心用餐，為商務旅客首創「觀景台行動辦公室」提供無線上網及充電服務，可以邊喝咖啡邊遙望火炎山景緻，為滿足穆斯林旅客需求，國道1號上首創「穆斯林祈禱室」，提供用路人多樣化的服務。

統一超商更首創「食安實驗室」，設有快篩設備及專屬衛管師每天為食材安全把關，首創「泰安服務區專屬吉祥物紀念品」，未來將結合在地石虎化身吉祥物，共同推動保育，統一超商將持續創新，提供優質服務，為消費者創造最美好的3E體驗。

高公局表示，「泰安服務區」是國道1號中心點也是重要的休憩據點，分為北、南兩站，啟用已達3、40年，其經營模式也逐漸發展為提供用路人多元的服務，而此次招商改以ROT模式，與統一超商共同投入更多資源，除了帶入經營創意，精進公共服務設施外，亦希望透過增建來改善現有泰安服務區空間不足的狀況，南北兩站分別各有增建案，預計明年第二季完工。

7-ELEVEN自2003年起以商場經營模式參與全台各地商場規劃，目前全台共有50個商場，包括觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓七大類，連同全台各地的7-ELEVEN迄今已突破5,500家門市。今年3月取得「泰安服務區」經營權後，重新塑造服務區主題特色、多元餐飲選擇，帶給用路人最優質的休憩環境。

(中時 )