夏天到來，看到電費帳單總是會嚇一跳，有一名女網友就PO文抱怨，自己一個人住套房，一個月下來電費要1300元，覺得已經很省電了，但電費卻還這麼高，因此想問網友們吃電怪獸究竟是哪個？

原PO在PTT表示，去看電錶發現，近14天就用了127度，換算日均用了9.1度，1度5元來計算，一個月電費就要花1365元，好奇到底套房裡的吃電怪獸是哪個？

原PO透露自己平時的用電習慣，電扇不間斷使用，每天用電磁爐煮一次熱水，電視看5小時，睡覺關燈，由於房東安裝分離式定頻機款，因此一天開6小時左右，溫度設定27度，會分兩次開，礙於房間不能晾衣服，大概3至4天會洗脫烘一次，而熱水器也只是平常洗澡時用而已。

原PO哀號，這些加起來的電費竟然這麼貴，唯一省電方法就是不開冷氣，可是不吹又會熱死，也已經盡量少吹了。希望網友能幫她想想辦法。

不少網友看到後直言就是電熱水器，「絕對是電熱水器」、「電熱水器每月保底500元」、「電熱水器超級扯，沒用一定要關掉」，更有許多網友回應，「大怪獸當然房東的是1度5元」。

(中時電子報)