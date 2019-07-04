彰化大村鄉20歲體大生黃呈彥（中），與媽媽姊姊一起努力守護爸爸猝逝後留下的0.56公頃葡萄園，孝心與堅持感動不少網友。（謝瓊雲攝）

男大生黃呈彥不捨父逝後老家40年的葡萄園日漸荒蕪，化悲痛為力量、強打起精神，利用課餘返家管理果園，近日葡萄成熟，姊弟倆透過社群販售，感動不少網友訂購，縣議員曹嘉豪得知後，也分享貼文並帶頭訂購10箱，盼更多人給予年輕人鼓勵。

20歲的黃呈彥就讀台灣體育運動大學的體育系3年級，父親黃榮富接手爺爺的0.56公頃葡萄果園，堅持使用有機資材和自然農法管理照顧果園，曾獲得有機認證標章；不料一場意外，黃父不慎跌倒摔成重傷，送醫搶救仍不治。

「第一個沒有父親的收成季節！」黃呈彥以感性口吻在臉書貼文，一家人面對突如其來的意外，強忍悲痛、收起哀傷，重新整理已停擺月餘的果園，也因為較晚催芽，錯過6月的收成旺季，近日才開始成熟採收，貼文引發網友共鳴、轉傳分享，吸引親友與陌生網友訂購。

熱愛攀岩的黃呈彥一直是個陽光大男孩，他說家中果園從祖父手中開始、已有40年，不捨母親一個人苦撐果園，他課餘經常往返台中、大村兩地除草施肥。過去在園裡總是看著父親的身影一起幫忙，今年突然發現熟悉的身影不再，讓他益發傷感。

今年梅雨季雨水豐沛，好不容易撐過，進入採收期，卻又將有颱風季來襲，期間扁蝸牛、晚腐病等病蟲害，讓他更深深體認父親的辛勞，感謝網友認同父親理念，他會繼續堅持，把美味跟健康交到消費者手中。

(中時 )