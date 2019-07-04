高雄一名林姓女子去年遭公司資遣後，竟持未繳回的鑰匙、於夜間潛入公司三次，聲稱要保存老闆告其業務侵占罪之帳冊證據。法官認為，該案件目前還在一審中，林女可向法院聲請保全證據，不需因此非法侵入建物，判其拘役20日，可易科罰金2萬元。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

判決指出，林女與公司之間有業務侵占官司，2018年5月底遭公司資遣。2018年6月29日，林女趁晚間公司下班無人時，持未繳回鑰匙打開公司鐵門、潛入公司，前後進出共三次，每次停留數分鐘時間。公司負責人察覺辦公室有異，事後調閱監視器發現遭人入侵並報警。

林女當庭辯稱，公司告她業務侵占，還因此資遣她。林女強調，公司的資遣行為並不合法，因此她自認還是公司一員。為了避免公司煙滅證據，她才會「回」公司查閱帳冊、保全證據。

法官駁斥林女說法，強調若認定自己還是公司員工，為何不在正常上班時間回到公司、光明正大的拿取資料。此外，官司還在審理中，可直接向法官聲請保全證據即可。不過，林女當庭仍堅持己見，對於非法侵入行為毫無悔意，法官最後依刑法無故侵入建築物罪，判處其拘役20天，可易科罰金2萬元，全案可再上訴。

(中時 )