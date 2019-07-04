兵家綺（左起）、王燦、李珞晴、陳熙鋒。民視提供

王凱（左起）、馬俊麟、許仁杰、潘柏希。

侯怡君（左起）、張䕒心、德馨、廖苡喬。

張䕒心（左起）、藍葦華、侯怡君、柯叔元、德馨、傅子純、廖苡喬。

民視新八點檔《多情城市》今在林口開鏡，女主角侯怡君2年沒拍八點檔，這次力挺該劇製作人男友蕭大陸，小倆口在鏡頭前同框放閃。對於結婚傳言，侯怡君未正面回應，只表示：「每3、4年就會傳我們結婚，習慣就好。」41歲侯怡君跟蕭大陸愛情長跑18年，被問到2人感情生活，她笑回：「感情非常好。」

侯怡君表示，原本她的生涯規劃是暫時不接八點檔，但這次蕭大陸當製作人，加上角色頗具挑戰性，將從20多歲演到50多歲，甚至將升格當4個孩子的媽，因此欣然接受公司（民視）邀約，她和柯叔元認識20多年，以前多演平輩，這次頭一次跟他搭檔演夫妻。

侯怡君幾年前曾凍卵，被問到會不會拿出來用？她笑回暫時不會，「或許等這檔戲結束」，坦言43歲是門檻，她還有2年時間；至於精主對象是不是蕭大陸？她說：「目前期待是，但未來誰說得準。」

《多情城市》由八點檔金牌製作人蕭大陸，帶領黃沁嵐以及周大祥共同製作，更找來影視圈經驗豐富、金鐘導播獎的朱莉莉及彭兆鴻擔任導演，全劇啟用4k規格拍攝。演員群陳淑芳、崔浩然、翁家明、霍正奇、侯怡君、柯叔元、王燦、兵家綺、德馨、李珞晴、藍葦華、張䕒心、陳熙鋒、蔡阿炮、廖苡喬、傅子純、蘇晏霈、許仁杰、郭亞棠、張家瑋、潘柏希、馬俊麟、王凱、何蓓蓓、邱子芯、張郁婕、瑭霏等。

(中時 )