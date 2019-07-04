2019年4月台南消防史料館正式揭幕，館內除了展示多項消防硬體設備，也特別紀念日本人住吉秀松，他是台南消防之父，是府城日據時期第一代消防組組長。文史工作者盼市府催生住吉秀松紀念館，由住吉家族後代提供相關文物，除可讓更多人認識這位偉大歷史人物，也能成為府城觀光新景點，吸引遊客來訪。

台南消防史料館揭幕當天，住吉秀松後代兒孫獲邀前來觀禮，住吉秀松次子住吉弘光現年93歲，也特別回到住吉家族老宅參訪。

住吉秀松生於明治5年2月28日，出生地在今廣島縣吳市，與日本武將織田信長有血緣關係，親族中也有姓織田者，其家紋與織田信長同為五瓜唐華。住吉秀松從事土木建築請負業(今營造業)，隸屬於鹿島組，當時負責日本國內奈良鐵道工程。

住吉秀松來台參與許多重要建設工程，鐵路建設有下淡水線鐵橋(高屏溪)工程、曾文溪線、阿里山鐵道、濁水溪線、集集線、宜蘭線等；水利建設有烏山頭水庫、日月潭水力發電工程等。明治41年，住吉秀松以「住吉組」之名獨立負責多項營造工程，商標為「力」，住吉組工程品質良好，受到各界信賴與肯定，幾年努力後，住吉組終成南台灣建築業霸主。

住吉秀松最早工作室位於當時台南市壽町 (今中西區興華街一帶，為全市最短街道。)大正7年，住吉秀松買下工作室對面的空地(此地為清代的崇文書院)，興建250坪日式兩層樓木造住家，位在清水町一帶(今青年路東市場大門對面)。

大正8年5月，台南私設消防組正式成立，由住吉秀松擔任頭取，他擔任台南消防組領導者至少超過十年以上。台南消防組創立之初，各項消防設備闕如，住吉秀松一人捐出日幣3000圓以上，也曾資助100多位窮困學生學費。大正年間，住吉秀松曾擔任台南市協議會員。昭和3年10月8日，住吉秀松因胃癌與世長辭，享年56歲。

由於他對台南市消防貢獻良多，地方為他製作半身胸像，昭和5年5月8日安置於台南市消防組詰所(今消防史料館所在地)望火樓左側，作為永久紀念，但此胸像目前已遺失。

二次大戰，住吉老家歷經不同屋主，依序為陳漢平、盧冠群、薛岳、高錦德。第4任屋主高錦德原本將房屋土地產權全數交與妻子黃滿女士，然而高錦德元配之子向法院上訴爭取房屋和土地產權，雙方多次訴訟後，2016年裁定黃滿女士持有產權5分之3，高家持有5分之2。

兩方分別持有住吉家族的代表建物：黃滿女士持有日式庭院、神社以及住吉家族家徽；高家則持有住吉家族的住家本體，這些文物與建物大多保存良好，維持原本樣貌。

住吉家族老家所在地前身為清代崇文書院。日據時期，因政府預定此地作為陳設後藤新平銅像之用，遂將崇文書院遷走，但銅像後來改置台南火車站前，此處成為空地，最後由住吉秀松買下並建造這棟日式全木造宅邸。

身為高家代表的高思博認同老宅歷史意義極深，願將老家捐獻為台南市文化資產，申請書已正式送達文化局；而黃滿女士尚未表示是否願意將自宅捐出。黃滿女士持有包含住吉家徽、神社及庭院部份，家徽是住吉家族精神地標，此處占地10坪左右，若能列入古蹟保存，住吉家族歷史方能完整保存。

文史工作者期盼市府能多與現任屋主溝通，將老宅全數作為台南古蹟。李文雄說，住吉老家可規畫為住吉秀松紀念館，強調每次古蹟發掘都是一場搶救，拯救不該被遺忘的故事，但願住吉秀松老家能與其他台南古蹟一般，以完整原始樣貌再次呈現。

(中時 )