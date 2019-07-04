有1名20多歲的男子今（4）日下午5時許在象鼻岩外海潛水失蹤，警消出動陸海空協尋中。（張穎齊翻攝）

7名潛水客今（4）日前往新北市瑞芳區深澳漁港外、象鼻岩外海0.4海浬處潛水，1女6男自行攜帶潛水裝備，下午5時許潛完後，卻只有1女5男上岸，其中1名20多歲的同行男子失蹤，警消、海巡隊出動陸海空協尋中。

新北市消防局第六救災救護大隊指出，目前已同步通知漁業電台廣播協尋，空勤直升機也於海面上搜尋中，消防人員於岸邊、水面上及水下搜尋中。

消防隊提醒民眾，海邊從事潛水活動，務必遵守相關潛水安全守則，避免發生意外。

(中時 )