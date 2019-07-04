1女6男開心潛水 上岸發現不見1人 18:472019/07/04 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有1名20多歲的男子今（4）日下午5時許在象鼻岩外海潛水失蹤，警消出動陸海空協尋中。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有1名20多歲的男子今（4）日下午5時許在象鼻岩外海潛水失蹤，警消出動陸海空協尋中。（張穎齊翻攝） 7名潛水客今（4）日前往新北市瑞芳區深澳漁港外、象鼻岩外海0.4海浬處潛水，1女6男自行攜帶潛水裝備，下午5時許潛完後，卻只有1女5男上岸，其中1名20多歲的同行男子失蹤，警消、海巡隊出動陸海空協尋中。 新北市消防局第六救災救護大隊指出，目前已同步通知漁業電台廣播協尋，空勤直升機也於海面上搜尋中，消防人員於岸邊、水面上及水下搜尋中。 消防隊提醒民眾，海邊從事潛水活動，務必遵守相關潛水安全守則，避免發生意外。 (中時 ) #潛水 #搜尋 #北市 #海面 #消防人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭董板橋搶樁 侯友宜：歡迎為新北服務 12:202019/07/01 政治 北市西門町獅子林大樓火警，一人受傷 12:522019/07/01 社會 都更王攜代銷王 打造景安捷運宅 04:102019/07/02 產業．科技 垃圾亂倒頭城冬山 環保局要查 04:102019/07/02 地方新聞 Apple簽生死狀學潛水 04:102019/07/03 娛樂新聞 「木恩」颱風今凌晨登陸海南 午後出海直撲越南 14:462019/07/03 兩岸 大雨中與太太失散 老翁發抖蹲路邊等救援 12:442019/07/04 生活 社會熱門新聞 鐵警輸血1萬8000cc殉職 嫌激動喊：有計畫的 - 社會 - 中時 跳出黑衣男協助制壓殺警凶嫌 原來是8軍團迫砲班長 - 社會 尪殺鐵路警 妻下跪痛哭：對不起警察與家人 - 社會 - 中時 空姐妻常加班 原來外面養了小狼狗 - 社會 刺死警兇嫌身分曝光 冷氣工尖刀不離身 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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