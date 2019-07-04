朴子市長吳品叡（右3）今日到朴子雙溪口石瑪宮關心普查進度。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市文物普查建檔計畫上個月25日舉行說明會，迄今已完成280件廟宇文物普查，預估年底完成，此項由專業團隊實地踏查，彙整報告交由縣府委員判定是否有「古物」價值。朴子市公所表示，藉由此次普查，除了讓廟宇了解管理保存方式，也讓大眾了解社區內重要文物資產。

年代需超過50年文物才納入普查，考察範圍不僅是神像，包含：匾額、香爐、神轎等，此計畫由蔡金元教授團隊負責，他們表示，目前調查有文物，其歷史可追溯到日治時期，甚至清朝。

普查需記錄包含：年代、建造材質和長度，還要詢問耆老歷史背景，並請專家查對資料確認後，整理成報告資料。因「文物」沒有法源規範，「古物」有，若符合，政府需比照古蹟一樣，協助它取得法定身分，不能隨便修復或移動它。

蔡金元指出，為使文物取得身分，以專業從歷史性、藝術性、科學性判讀它的文化價值，提出的報告經過縣政府文化觀光局，請大學教授，判讀是否符合3級身分，分別為：一般古物、重要古物或國寶。

調查團隊已走遍嘉義縣新港鄉和民雄鄉，新港鄉去年完成436件，今年將其中119件編輯成書《新港傳神》，民雄鄉544件正交由縣府審查；朴子市今年6月底開始進行，已完成280件。

(中時 )