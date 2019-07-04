袁艾菲在戲裡挨巴掌。（八大）

夏若妍興師問罪。（八大）

袁艾菲在台視、八大《我們不能是朋友》劇中為保護好友郭雪芙挺身而出，與前來興師問罪的夏若妍發生激烈口角，在眾目睽睽之下被對方狠甩一巴掌，臉上立刻紅腫。當導演馮凱一喊「卡」，袁艾菲竟笑著摀住剛被打的臉，大讚夏若妍：「打得很準，非常好！」

袁艾菲說，拍攝當天一早便聽聞夏若妍非常緊張焦慮，所以她就鼓勵對方：「妳就打下去！如果妳不下去，我就激怒妳！」藉此希望夏若妍能夠毫無顧忌，全心投入角色中的情緒來打她。事後袁艾菲大方誇讚夏若妍很會打，「因為有些人打的巴掌是會從臉龐掃過去，但她那掌打得扎實，又比想像中不痛。」

為了演出逼真，夏若妍和袁艾菲在開拍前就有共識要打真的，夏若妍自爆從小到大沒有真的打過人，所以要賞女生耳光這件事讓她很掙扎，「加上艾菲的臉又小，都快要比我的手掌還小了！真的很怕在那個情緒裡會傷到她」而為了打得精準，一次拍好這場戲，她在與袁艾菲對戲時，都偷偷趁機觀察估算出手的角度和距離，仔細拿捏分寸。

袁艾菲透露因為劇情的關係，加上夏若妍打得很好，讓她當下心裡真的冒出一股怒氣，「那時心中的目標，就是要反擊去拉夏若妍的頭髮！」而順應劇情鋪陳，兩人幾乎就要上演全武行的打架戲，旁人見狀要趕緊衝上去勸阻。袁艾菲則得意表示：「我本人是有在健身的，就像一匹脫韁野馬，大家根本拉不住我！」還爆料那場戲拍完，就連在劇中要拉開她和夏若妍的郭雪芙也感嘆：「好累！拉不住妳啦！」

(中時 )