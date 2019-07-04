莫斯科舉行的2019陸軍論壇期間，俄羅斯陸軍的T-80主力戰車進行一些趣味表演，包括畫星星、切水果，以及雙車共舞。一方面讓參與的民眾看得開心，同時也顯示自家戰車兵的素質，能夠執行很細膩的操作。

商業內幕(Business Insider)報導，一輛T-80的主砲口安裝了一支麥克筆，然後駛到畫架面前，仔仔細細的畫了一個相當標準的五芒星。關注俄羅斯防務的Rob Lee在推特上開玩笑的說：「我們必須承認，美國戰車兵的藝術水準，已被俄羅斯同行給超越。」

Undeniable proof that American tank crews have been outgunned by their Russian counterparts in arts and crafts.https://t.co/oRrqCnxrFd pic.twitter.com/8ckXvu8Tw3 — Rob Lee (@RALee85) 2019年7月2日

另一個有趣的表演是切水果，T-80的主砲口加裝一把水果刀，然後分別切開西瓜、香瓜和蘋果，在旁的工作人員陸續展示，沒有傷到桌子，

第三個表演是對俄羅斯古典藝術的致敬，兩輛T-80戰車在柴可夫斯基的「天鵝湖」樂音中，「跳著」精緻的芭蕾舞，這個故事是描寫一位王子愛上了一位被詛咒而成為天鵝的美女。

根據俄國軍事媒體Zvevda的說法，這些表演展示了戰車觀測系統的先進，以及平衡儀的穩定度，也在舞步中，展現戰車在泥濘的土地上的機動性。

美軍也會展示自己的藝術感，儘管水準較低。2017年，一架海軍戰機在華盛頓州的天空，用凝結尾畫了一隻巨大的LP，之後受到紀律處分。

(中時電子報)