新北市樹林警分局1日至3日連續3天，實施交通大執法。（樹林分局提供）

「酒駕新制」7月上路，新北市樹林警分局1日至3日連續3天，實施交通大執法，共取締3件酒駕、1件拒酒測、1件危險駕駛、5件變更車輛原有規格、44件青少年無照駕駛、29件騎乘機車未戴全帽以及70件噪音車通報，遏制青少年暑假深夜危險駕車，以及改裝排汽管擾鄰等脫序行為。

樹林分局表示，一連3天擴大臨檢，要給騎乘機車未戴全帽、給心存僥倖的貪杯酒駕者，以及氣血方剛的危駕青少年一記當頭棒喝，

樹林分局表示，青少年追求速度快感，私自改裝排氣管或拆除消音器，影響行車安全，夜深人靜時發出引擎轟隆的噪音，嚴重影響住戶安寧，對付高分貝噪音的改裝車輛，分局配合市府環保局所推行「防止噪音檢驗合格車輛改回原裝排氣管試辦計畫」，由深夜10時至凌晨6時的巡邏員警，強化機動攔檢取締。

光是1至6月，累計875件攔查通報噪音車，並移請環保局辦理車輛召回檢驗，追蹤後續車輛復原及改善狀況；除從平日的執行取締的勤務外，也結合環保局、監理所規劃「環警監」聯合稽查專案勤務，直接開罰噪音改裝車，減少車輛改裝及噪音擾寧問題。

樹林分局長林溫柔表示，根據過往統計資料顯示，暑假是貪杯酒駕及青少年集體機車出遊的高峰期，分局展開一系列高強度交通執法攻略，以不定時、不定點的策劃執行，運用口袋戰術、縱深部署等策略，規畫閉鎖式路檢勤務，以高密度警網及強勢執法，遏止酒駕行為。

(中時 )